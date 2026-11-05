Politika

EKSKLUZIVNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE: Tačno u 11 sati

В.Н.

05. 11. 2026. u 06:39

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić će se danas u 11 časova obratiti građanima uživo na Fejsbuku i Tiktoku.

ЕКСКЛУЗИВНЕ ВЕСТИ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ: Тачно у 11 сати

Foto: Printscreen

- Vidimo se uživo na Fejsbuku i Tiktoku! Saznajte prvi ekskluzivne vesti za građane Srbije- navodi se u objavi koju je postavio Vučić na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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