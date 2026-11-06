Kakav lukav potez! Evo šta se upravo desilo u Novom Sadu pred dolazak Crvene zvezde

NEVEROVATAN potez pred meč Vojvodina - Crvena zvezda!

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Navijačka grupa „Firma“ otkupila je celokupan kontingent karata za istočnu i zapadnu tribinu stadiona „Karađorđe“ pred predstojeći derbi 15. kola Superlige Srbije u kojem Vojvodina dočekuje Crvenu zvezdu.

Ove ulaznice biće besplatno podeljene pristalicama novosadskog kluba, čime su domaći navijači povukli lukav potez sa ciljem da obezbede maksimalnu podršku svom timu i potpuno oboje glavne tribine u belo-crvene boje.

Zbog procene da je reč o utakmici povećanog rizika, u saradnji sa klubom je dogovoreno da istočni i zapadni sektor budu namenjeni isključivo domaćoj publici, pa je iz FK Vojvodina stiglo i zvanično upozorenje da navijačima sa obeležjima Crvene zvezde neće biti dozvoljen ulaz na ove delove stadiona. Besplatne ulaznice se mogu preuzeti u zvaničnom navijačkom šopu na zapadnoj tribini, između ulaza 2 i 3, a podela traje od četvrtka do subote, svakog dana od 12 do 20 časova.

Kao uslov za dobijanje karata, pri čemu jedna osoba može podići najviše dve, navedeno je posedovanje sezonske karte ili nekog od klupskih obeležja Vojvodine. Za gostujuće navijače određena je južna tribina, gde cena ulaznice iznosi 1.000 dinara, a karte su dostupne preko zvaničnog sajta Vojvodine, u klupskom šopu, kao i na blagajni kod južne tribine na dan utakmice od 15 časova.

Zbog rizika koji nosi ovaj susret, policija i organizatori uvode posebne mere bezbednosti oko samog objekta. Ulica Dimitrija Tucovića biće potpuno zatvorena za saobraćaj od šest sati ujutru pa sve do ponoći, dok će kapije stadiona „Karađorđe“ za sve posetioce biti otvorene od 17 časova.

Iz uprave novosadskog kluba pozvali su sve svoje pristalice da na vreme preuzmu besplatne karte i ispune stadion do kraja, kako bi ekipa imala što glasniji vetar u leđa u jednom od najvažnijih duela ove jeseni.

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