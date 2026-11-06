Nakon loših partija na Marakani, selektor precrtao fudbalera Crvene zvezde

KAO grom iz vedra neba!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Selektor fudbalske reprezentacije Izraela, Ran Ben-Šimon, saopštio je u četvtak spisak za mečeve sa selekcijom tzv. Kosova i Austrijom u preostala dva kola Lige nacija, a na njemu nema veziste Crvene zvezde Mohameda Abu Fanija.

Abu Fani je u proteklih šest godina bio standardan u A reprezentaciji Izraela, u tom preiodu je sakupio 33 nastupa i postigao četiri pogotka, a sada je Ben-Šimon procenio da Izrael ima boljih rešenja od fudbalera Zvezde.

- Razlog je profesionalne prirode. Trenutno raspolažemo rešenjima za koja smatramo da su bolje opcije. Nema drugih problema. Nikada nisam otpisao nijednog igrača. Svako ima pravo da se bori i pokaže da zaslužuje povratak u tim, a to važi i za Abu Fanija. On je ozbiljan kandidar za tim i pozvaću ga kada procenim da je to prikladno - kazao je Ben-Šimon.

Tokom prethodnoh reprezentativnog okupljanja Abu Fani je preskočio prve dve utakmice (Moldavija i Italija) zbog povrede, a onda je u debaklu od Norveške (5:0) upisao 45 minuta, a potom i 15 u porazu od Italije (3:0).

Abu Fani je u Crvenu zvezdu stigao ovog leta u transferu teškom 1.500.000 evra, a prethodno je tri sezone proveo u Ferencvarošu. Najveći deo karijere proveo je u Makabiju iz Haife.

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