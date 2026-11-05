TOPLI ZAGRLJAJI I DRUŽENJE: Učenici iz Novog Sada domaćini vršnjacima sa Kosova i Metohije (FOTO)

VEĆ četvrtu godinu zaredom, novosadski đaci dočekali su vršnjake sa Kosova i Metohije, da se upoznaju, druže i zajedno provedu nekoliko dana.

Foto: UG Novi Sad

U okviru projekta "Srcem za mladi osmeh", koji organizuje Udruženje građana "Novi Sad", iz Zubinog Potoka, došlo je 18 đaka tamošnje Srednje škole "Grigorije Božović".

Širokim osmehom i dobrodošlicom, novosadski đaci su vršnjake dočekali ispred Srednje tehničke škole "Mileva Marić Ajnštajn", a svi zajedno raduju se narednim danima u kojima ih očekuje upoznavanje, druženje i brojne zajedničke aktivnosti.

Projekat „Srcem za mladi osmeh“, koji se realizuje od 4. do 8. novembra ima za cilj povezivanje mladih iz Novog Sada i sa Kosova i Metohije, stvaranje novih prijateljstava i negovanje vrednosti solidarnosti, tolerancije, razumevanja i zajedništva.

Želja organizatora je da gosti iz Zubinog Potoka tokom boravka u Novom Sadu osete toplinu, pažnju i iskreno prijateljstvo, ali i da sa sobom ponesu lepe uspomene i nova poznanstva koja će trajati i nakon završetka projekta.

Jer, kako ističu organizatori, upravo su osmesi, iskrena prijateljstva i osećaj da nismo sami ono najvrednije što možemo da poklonimo jedni drugima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.