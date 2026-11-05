TOPLI ZAGRLJAJI I DRUŽENJE: Učenici iz Novog Sada domaćini vršnjacima sa Kosova i Metohije (FOTO)
VEĆ četvrtu godinu zaredom, novosadski đaci dočekali su vršnjake sa Kosova i Metohije, da se upoznaju, druže i zajedno provedu nekoliko dana.
U okviru projekta "Srcem za mladi osmeh", koji organizuje Udruženje građana "Novi Sad", iz Zubinog Potoka, došlo je 18 đaka tamošnje Srednje škole "Grigorije Božović".
Širokim osmehom i dobrodošlicom, novosadski đaci su vršnjake dočekali ispred Srednje tehničke škole "Mileva Marić Ajnštajn", a svi zajedno raduju se narednim danima u kojima ih očekuje upoznavanje, druženje i brojne zajedničke aktivnosti.
Projekat „Srcem za mladi osmeh“, koji se realizuje od 4. do 8. novembra ima za cilj povezivanje mladih iz Novog Sada i sa Kosova i Metohije, stvaranje novih prijateljstava i negovanje vrednosti solidarnosti, tolerancije, razumevanja i zajedništva.
Želja organizatora je da gosti iz Zubinog Potoka tokom boravka u Novom Sadu osete toplinu, pažnju i iskreno prijateljstvo, ali i da sa sobom ponesu lepe uspomene i nova poznanstva koja će trajati i nakon završetka projekta.
Jer, kako ističu organizatori, upravo su osmesi, iskrena prijateljstva i osećaj da nismo sami ono najvrednije što možemo da poklonimo jedni drugima.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
CIKLUS PORTUGALSKIH FILMOVA: U Kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu tokom novembra
04. 11. 2026. u 10:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)