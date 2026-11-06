Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Olimpijakos - Crvena zvezda
Okršaj bratskih klubova zakazan je večeras u Pireju.
Pred košarkašima Crvene zvezde je paklen raspored u Evroligi i serija od četiri uzastopna gostovanja, a prvi na redu je i najteži - duel sa aktuelnim prvakom Evrope. Crveno-beli idu na noge oslabljenom Olimpijakosu, koji će biti lišen usluga dvojice ponajboljih igrača - Žana Montera (23) i Tajlera Dorsija (30).
Mladi bek je povredio meniskus kolena, odradio je manji hirurški zahvat i biće van terena minimum mesec dana, dok je sjajni šuter suspendovan i već neko vreme trenira odvojeno od ekipe.
S druge strane, Evan Furnije se oporavio i biće u sastavu, dok se očekuje i debi novajlije Džona Končara. Takođe, biće ovo prvi put po odlasku sa Malog Kalemegdana u Grčku da će Kodi Miler-Mekintajer da igra protiv svog bivšeg kluba.
Kada je reč o ekipi Ibona Navara, na put u Atinu nije krenuo centar Džonatan Motli (31), kao ni plejmejker Stefan Miljenović (25). Zvezda je minule nedelje vezala dve ubedljive pobede kod kuće, protiv Bajerna i Makabija, pa je sada na učinku 6-3, dok Olimpijakos ima skor 7-2.
Meč u "Dvorani mira i prijateljstva" igra se večeras od 20.15 časova, a direktan TV prenos možete da pratite na kanalu Arena premijum 1.
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