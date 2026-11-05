POČELI DA TEKU ROKOVI ZA SAZIVANJE NOVOG PARLAMENTA: RIK objavio konačne rezultate, konstitutivna sednica skupštine u narednih 30 dana
REPUBLIČKA izborna komisija usvojila je večeras ukupne rezultate vanrednih izbora za narodne poslanike, čime su počeli da teku zakonski rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine, a to je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata.
Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, RIK u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike po njihovom redosledu na izbornoj listi.
Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, mandati narodnih poslanika se potvrđuju na prvoj sednici Narodne skupštine.
Sednicu saziva predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja rezultata izbora.
Potvrđivanjem mandata najmanje dve trećine narodnih poslanika konstituisan je novi saziv Narodne skupštine, čime prestaje mandat prethodnog saziva parlamenta.
Rok za formiranje nove vlade je 90 dana od formiranja Narodne skupštine.
Prema rezultatima koje je usvojio RIK Studentska lista imaće 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 103 mandata.
U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.
Vanredni parlamentarni izbori, na kojima je učestvovalo 18 lista, od kojih je devet imalo položaj izborne liste nacionalne manjine, održani su 25. oktobra.
Tanjug
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