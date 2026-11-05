Mateo Beretini se povukao sa mastersa iz Pariza
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Parizu, pošto mu je danas Italijan Mateo Beretini bez borbe predao duel osmine finala zbog povrede ruke.
Alkaraz će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između Francuza Artura Fisa i Amerikanca Tejlora Frica, koji je na programu kasnije danas.
Plasman u četvrtfinale danas je izborio Amerikanac Tomi Pol, koji je u osmini finala savladao Francuza Kventana Alisa 7:6 (7:3), 6:3.
Pol će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz meča između Amerikanca Bena Šeltona i Francuza Artura Rinderkneša.
Masters u Parizu igra se za nagradni fond od 6.309.095 evra.
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