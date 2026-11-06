Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

Немања Пејчић

06. 11. 2026. u 07:44

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Petak

17.30 Nafta - Olimpija Ljubljana 2 (1.80)

19.00 Hamarbi - Elfsborg 1 (1.38)

19.30 Rapid - Volfsberger 1 (1.25)

Kvota: 3.11

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