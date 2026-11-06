NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
17.30 Nafta - Olimpija Ljubljana 2 (1.80)
19.00 Hamarbi - Elfsborg 1 (1.38)
19.30 Rapid - Volfsberger 1 (1.25)
Kvota: 3.11
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
06. 11. 2026. u 07:00
Tip predlaže Evroligu
05. 11. 2026. u 15:33
NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
05. 11. 2026. u 12:03
HRVAT U PROBLEMU: Njegovi puleni su topovsko meso za sve evropske ekipe
05. 11. 2026. u 11:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)