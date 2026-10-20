NAJPOUZDANIJA ZAŠTITA: Počela vakcinacija Kraljevčana protiv sezonskog gripa
U svim ambulantama Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih, kao i Sužbe kućnog lečenja i Službe za zdravstvenu zaštitu dece kraljevačkog Doma zdravlja, počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa.
Kako saznajemo, naručeno je 6.000 doza trovalentne „Torlakove“ vakcine koju, prema rečima dr Sonje Čelebić, mogu da prime svi zainteresovani građani u svojim matičnim ambulantama, a od dokumenata je potrebna samo zdravstvena knjižica.
- Veoma je važno da se vakcinišu hronični bolesnici kao i oni koji žive ili vode vrigu o njima, trudnice, stariji od 65 godina i osobe koje su zbog svog posla u kontaktu sa većim brjem ljudi – kaže dr Čelebić.
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