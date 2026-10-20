Srbija

NAJPOUZDANIJA ZAŠTITA: Počela vakcinacija Kraljevčana protiv sezonskog gripa

Goran Ćirović

20. 10. 2026. u 13:46

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U svim ambulantama Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih, kao i Sužbe kućnog lečenja i Službe za zdravstvenu zaštitu dece kraljevačkog Doma zdravlja, počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa.

НАЈПОУЗДАНИЈА ЗАШТИТА: Почела вакцинација Краљевчана против сезонског грипа

G.Šljivić

Kako saznajemo, naručeno je 6.000 doza trovalentne „Torlakove“ vakcine koju, prema rečima dr Sonje Čelebić, mogu da prime svi zainteresovani građani u svojim matičnim ambulantama, a od dokumenata je potrebna samo zdravstvena knjižica.

- Veoma je važno da se vakcinišu hronični bolesnici kao i oni koji žive ili vode vrigu o njima, trudnice, stariji od 65 godina i osobe koje su zbog svog posla u kontaktu sa većim brjem ljudi – kaže dr Čelebić.

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