Srbija

NELEGALNI OBJEKTI: Krajnji rok za prijavljivanje subota, 24. oktobar

Dušanka Novković

20. 10. 2026. u 10:28

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POŽAREVAC – Gradska uprava Požarevca izdala je saopštenje vezano za ozakonjenje nelegalnih objekata.

НЕЛЕГАЛНИ ОБЈЕКТИ: Крајњи рок за пријављивање субота, 24. октобар

D.N.

Ono se odnosi na građane koji imau nelegalne objekte, objekte za koje su započeti postupci ozakonjenja i legalizacije po starim zakonima i objekte koji nisu prijavili do sada po novom zakonu za upis „Svoj na svome“. Svi oni imaju rok za prijavljivanje do 24.oktobra 2026. godine. Posle ovog roka, više se neće podnositi i prijavljivati nelegalni objekti. Zbog toga će kancelarija 208 u Gradskoj upravi raditi i u subotu, 24. oktobra, od 8 do 18 sati.

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