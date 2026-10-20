OPREZ ZBOG VATRE: Kraljevački vatogasaci upozoravaju na rizik od požara

U sklopu preventivnog delovanja usled toplog i suvog vremena kada je rizik od požara na otvorenom veoma visok, kraljevački vatrogasci apelovali su na sugrađane da ne pale vatru na otvorenom, upozoravajući da i najmanji plamen može imati ozbiljne posledice.

G.Šljivić

- Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje ostataka poljoprivrednih useva, trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru, kao i paljenje vatre na otvorenom 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih propisa predviđene su novčane kazne od 10.000 za fizička, kao i od 300.000 pa do milion dinara za pravna lica – podseća Dejan Pantelić, zamenik komandanta Vatrogasno-spasilčkog bataljona Kraljevo.

G.Šljivić Dejan Pantelić

U cilju sprečavanja požara na otvorenom i zaštite bezbednosti građana, Sektor za vanredne situacije, u saradnji sa nadležnim i inspekcijskim službama, najavio je pojačanu kontrolu na terenu kako bi se otkrili i sankcionisali neodgovorni pojedinci.

G.Šljivić