Srbija

POZIV DAVAOCIMA: Tri akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

20. 10. 2026. u 10:25

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POŽAREVAC – U sredu i četvrtak, 21. i 22. oktobra, Crveni krst organizuje tri akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА: Три акције давања крви у Браничевском округу

D.N.

Dve akcije održaće se u sredu, jedna u „Požarevačkoj gimnaziji“ od 9 do 14 sati, a druga u prostorijama Crvenog krsta u Kučevu, od 9 do 15. Treća akcija održava se u četvrtak, od 9 do 14 sati, u Politehničkoj školi u Požarevcu. Apeluje se na sve punoletne da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.

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