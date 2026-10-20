POZIV DAVAOCIMA: Tri akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U sredu i četvrtak, 21. i 22. oktobra, Crveni krst organizuje tri akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.
Dve akcije održaće se u sredu, jedna u „Požarevačkoj gimnaziji“ od 9 do 14 sati, a druga u prostorijama Crvenog krsta u Kučevu, od 9 do 15. Treća akcija održava se u četvrtak, od 9 do 14 sati, u Politehničkoj školi u Požarevcu. Apeluje se na sve punoletne da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.
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