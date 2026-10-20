Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u opštini Golubac

Dušanka Novković

20. 10. 2026. u 10:23

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GOLUBAC – U sredu, 21. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će od 9 do 14.30 bez struje ostati dva naselja u opštini Golubac – Barič i Bikinje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у општини Голубац

D.N.

Upozoravaju se potrošači na navedenim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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