NA RASPOLAGANJU 10 MILIONA: Kraljevčani i ove godine subvencionišu razvoj seoskog turizma

Članovi Gradskog veća usvojili su odluku o raspisivanju ovogodišnjeg Konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u kraljevačkom kraju, a rok za podnošenje prijava je 3. novembar.

G.Šljivić

Kao i lane, za ovu namenu iz gradske kase izdvojeno je 10 miliona dinara, a pravo da konkurišu imaju domaćinstva sa teritorije grada na Ibru registrovana za obavljanje turističke delatnosti, fizička lica sa statusom nosioca komercijalnog poljoprivrdnog gazdinstva i preduzetnici upisani u odgovarajući registar APR.

Prošle godine Komisija je odborila ukupno 37 projekta koji su u pojedinačnim iznosima dobili bespovratna sredstva od 103.000 do 490.000 dinara, uglavnom za povećanje smeštajnih kapaciteta i poboljšanje usluga.

G.Šljivić

- Sa više od 100 domaćinstava registrovanih za turističku delatnost kraljevački kraj prednjači u Srbiji – podseća Igor Tešić, direktr TO Kraljevo. - Ove godine najveće interesovanje vladalo je za boravak u selu Rudno na istoimenoj visoravni na obroncima Radočela i Golije, u revitalizovanoj Bogutovačkoj, kao i Mataruškoj banji, obližnjem Bogutovcu, Lopatnici i na planini Goč.