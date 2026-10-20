NA RASPOLAGANJU 10 MILIONA: Kraljevčani i ove godine subvencionišu razvoj seoskog turizma
Članovi Gradskog veća usvojili su odluku o raspisivanju ovogodišnjeg Konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u kraljevačkom kraju, a rok za podnošenje prijava je 3. novembar.
Kao i lane, za ovu namenu iz gradske kase izdvojeno je 10 miliona dinara, a pravo da konkurišu imaju domaćinstva sa teritorije grada na Ibru registrovana za obavljanje turističke delatnosti, fizička lica sa statusom nosioca komercijalnog poljoprivrdnog gazdinstva i preduzetnici upisani u odgovarajući registar APR.
Prošle godine Komisija je odborila ukupno 37 projekta koji su u pojedinačnim iznosima dobili bespovratna sredstva od 103.000 do 490.000 dinara, uglavnom za povećanje smeštajnih kapaciteta i poboljšanje usluga.
- Sa više od 100 domaćinstava registrovanih za turističku delatnost kraljevački kraj prednjači u Srbiji – podseća Igor Tešić, direktr TO Kraljevo. - Ove godine najveće interesovanje vladalo je za boravak u selu Rudno na istoimenoj visoravni na obroncima Radočela i Golije, u revitalizovanoj Bogutovačkoj, kao i Mataruškoj banji, obližnjem Bogutovcu, Lopatnici i na planini Goč.
Preporučujemo
NAJPOUZDANIJA ZAŠTITA: Počela vakcinacija Kraljevčana protiv sezonskog gripa
20. 10. 2026. u 13:46
OPREZ ZBOG VATRE: Kraljevački vatogasaci upozoravaju na rizik od požara
20. 10. 2026. u 11:34
NELEGALNI OBJEKTI: Krajnji rok za prijavljivanje subota, 24. oktobar
20. 10. 2026. u 10:28
POZIV DAVAOCIMA: Tri akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu
20. 10. 2026. u 10:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)