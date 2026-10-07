PRIZNANJA ZASLUŽNIM GRAĐANMA: Kraljevčani prigodno i svečano proslavili Krljevadan - Dan svog grada
Prigodnim kulturnim manifestacijama minulih dana i Svečanom sednicom lokalnog parlamenta na kojoj su uručena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima, Kraljevčani su obeležili Kraljevdan - pravoslavni praznik i Dan svog grada.
Na svečanoj sednici, Oktobarska nagrada, kao najviše gradsko priznanje, posthumno je dodeljena starijem vodniku Milovanu Jovanoviću, pripadniku 2. brigade KoV Vojske Srbije, koji je 4. juna ove godine tragično nastradao u mirovnoj misiji UN u Libanu.
- Ov priznanje dodeljuje se za časno služenje Vojsci Srbije i posvećenost miru u svetu – navodi se, pored ostalog, u obrazloženju za dodelu Oktobarske nagrade koju je iz ruku gradonačelnika Kraljeva dr Predraga Terzića primio Milovanov otac Miloš Jovanović.
Ovom prilikom diplome zaslužnih građana uručene su dr Ivici G. Đaloviću za naučna dostignuća u oblastima biotehnologije, protojereju Željku Filipoviću za verno služenje crkvi i narodu, kao i umetnicima na harmonici Miši Mijtoviću i Aleksandru Sofronijeviću za umetnička dostignuća, promociju rodnog kraja i negovanje zavičajnog melosa.
Za veliki doprinos obrazovanju, kulturi, sportu i društveno odgovornom radu, priznanja zaslužnih preduzeća, organizacija, ustanova, sportskih kolektiva i udruženja dobili su JP „Gradsko stambeno“, Umetnička škola u Kraljevu, Udruženje „Složna Obrva“ i Udruženje ratnih i vojnih invalida, kao i Fudbalski klub „Kraljevo Hajduk“ i Kajk kanu rafting klub „Buk“.
Specijalna nagrada „Milomir Glavčić“ koja se, sada već tradicionalno, dodeljuje za podsticaj humanosti noseći ime velikog srpskog humaniste i dobrotvora, pripala je Marku Topličeviću, pripadniku Vatrogasno-spsilačkog bataljona u Kraljevu, za nesebično zalaganje i hrabrost u vanrednim situacijama.
TRADICIJA
KRALjEVDAN se praznuje u znak sećanja na 7. oktobar 1228. godine kada se upokojio prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani koji je i krunisan u manastiru Žiča nadomak grada na Ibru, a kao Dan grada Kraljeva obeležava se od 1998. godine.
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