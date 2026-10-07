Srbija

DEČIJA NEDELJA U VLASOTINCU: Prijem đačkih parlamenata i predškolaca

Игор Митић
Igor Mitić

07. 10. 2026. u 12:31

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Predsednik opštine Vlasotince Bratislav Petrović, povodom obeležavanja Dečje nedelje, razgovarao je sa članovima đačkih parlamenata dve najveće vlasotinačke osnovne škole i sa decom iz starije grupe Predškolske ustanove „Milka Dimanić“.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ВЛАСОТИНЦУ: Пријем ђачких парламената и предшколаца

OU Vlasotince

On je istakao značaj ljubavi i poštovanja tokom odrastanja dece. Ukazao je na važnost poštovanja njihovih prava, ali i na to da, pored prava, imaju i obaveze.

- U školama u Kruševici, Tegošnici i Donjoj Lopušnji zamenjena je stolarija, u Šišavi krov, dok su ta škola i OŠ „8. oktobar“ dobile nove kotlove za grejanje. U Skrapežu smo ponovo, posle 11 godina, otvorili vrata seoske škole, jer tamo ponovo ima dece, a uskoro ćemo pustiti grejanje u sportskoj hali koja je dugo čekala ugradnju toplotno-rashladnog sistema – nabrajao je Petrović investicije, realizovane u susret novoj školskoj godini.

Najmlađi Vlasotinčani su mu ukazali na važnost unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju i očekivanja da se, naredne godine, u Tehničkoj školi vrati ekonomski smer, dok su mu predškolci tražili nove igračke i novi vrtić.

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