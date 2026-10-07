MUZIČKA ŠKOLA: Koncerti učenika u Velikom Gradištu i Požarevcu
VELIKO GRADIŠTE – U četvrtak, 8. oktobra, u 13 sati, u OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Velikom Gradištu održaće se Jesenji čas sa pripremnim i prvim razredom Odeljenja muzičke škole.
Istog dana, u 18.30, u koncertnoj sali Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Požarevcu, održaće se koncert učenika ove škole za polaznike muzičkog zabavišta i pripremnog razreda. Ovi koncerti održavaju se u okviru obeležavanja Dečje nedelje.
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