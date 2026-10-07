Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Naredna dva dana radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

07. 10. 2026. u 10:05

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POŽAREVAC – U četvrtak i petak, 8. i 9. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Наредна два дана радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

U četvrtak, na području Požarevca, od 8 do 14 bez struje će biti trafo-oblast Beranje 2, a u opštini Kučevo od 9 do 14 zaselak Radenka Lazonj. Narednog dana, u petak, od 9 do 14 sa mreže će biti isključen zaselak Duboka Zabare.

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