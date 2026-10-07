OD TAME DO OTPORA: Izložba u Narodnom muzeju u Kraljevu
Izložba „Otporom iz tame“, posvećena stradanju, progonu i različitim oblicima otpora slovenačkog naroda tokom Drugog svetskog rata, biće otvorena u utorak, 13. oktobra, u 19 sati, u Galeriji Narodnog muzeja Kraljevo.
Kroz dokumenta, fotografije, muzejske predmete i lična svedočanstva, postavka govori o ratnim godinama na prostoru današnje Slovenije, ali i o sudbini Slovenaca koji su tokom rata prinudno raseljavani i deportovani u Srbiju.
Poseban segment izložbe posvećen je njihovom životu u Srbiji. Uprkos ratnim uslovima, nestašici i neizvesnosti, stanovništvo Srbije prihvatalo je prognane i delilo sa njima smeštaj, hranu i ono što je imalo.
Autori izložbe su Muzej narodne osloboditve Maribor, Muzej novije istorije Celje, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Vojni muzej Slovenske vojske, Narodni muzej Niš i Narodni muzej Kraljevo.
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