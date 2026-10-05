ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca
POŽAREVAC – U utorak, 6. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca ostati bez struje.
U periodu od 7.30 do 14.30, struju neće imati naselje Kasidol – Stiška ulica, a od 8 do 14 trafo-oblast Beranje 1. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
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