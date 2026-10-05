ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca

Udruženje žena iz Novih Kozaraca kod Kikinde organizovalo je u ovom selu 16. „Pitijadu“. Vešte domaćice želele su da i ove godine nadmaše sebe, pa su razvukle pitu od krompira pet centimetara dužu nego prošle godine, tako da je u tepsiji bilo 30 metara i 75 centimetara.