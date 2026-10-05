Srbija

„TRKA ZA SREĆNIJE DETINJSTVO“ U KIKINDI: U pokretu za zdraviji život i bolje škole 4.000 učesnika

Рада Шегрт
Rada Šegrt

05. 10. 2026. u 14:57

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U organizaciji Crvenog krsta u Kikindi je u subotu održana 37. „Trka za srećnije detinjstvo“ u kojoj su i ovaj put masovno učestvovali deca iz vrtića, osnovci, srednjoškolci, sportisti, rekereativci i volonteri.

„ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО“ У КИКИНДИ: У покрету за здравији живот и боље школе 4.000 учесника

Foto: Grad Kikinda

Oko 4.000 učesnika, podeljenih u 26 kategorija, pridružilo se promociji zdravih stilova života i kupovinom startnih brojeva doprinelo da se krikupe određena sredstva koja će biti raspodeljena školama i Predškolskoj ustanovi za kupovinu nastavnih pomagala. Ovogodišnja trka održana je pod sloganom „Detinjstva je trka, jer zdravlje je svrha“, pa su na početku promotivnu trku imale majke s bebama.

Foto: Grad Kikinda

Trka majki s bebama

Najbrža je bila Ivana Popadić sa sinom Markom i osvojila je nagradni vikend za celu porodicu u odmaralištu Crvenog krsta na Vršačkom bregu. Promoteri „Trke“ bili su mladi sportisti Aleksa Kockar i Teodora Stančić, generalni pokrovitelj je Grad Kikinda, a podršku su dali brojni sponzori.

- Ovo nije samo sportsko takmičenje, već praznik mladosti i dobrote, jer sav prihod od prodatih startnih brojeva i donacija se poklanja – navela je Marijana Mirkov, predsednica Crvenog krsta Kikinda i članica Gradskog veća.

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