Srbija

64. OKTOBARSKI LIKOVNI SALON: Konkurs Leskovačkog kulturng centra

Игор Митић
Igor Mitić

05. 10. 2026. u 15:42

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Leskovački kulturni centar(LKC) raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnom 64. Oktobarskom likovnom salonu, uz poziv svim zainteresovanim umetnicima da se prijave.

64. ОКТОБАРСКИ ЛИКОВНИ САЛОН: Конкурс Лесковачког културнг центра

I. Mitić

Pravo učešća imaju likovni, primenjeni i multimedijalni umetnici iz cele Srbije i regiona, bez obzira na njihov profesionalni status. Konkurs, koji je otvoren 23. septembra, zatvara se 10. oktobra.

O izboru radova koji će biti predstavljeni na izložbi, kao i o dodeli nagrada za tri najbolja rada, odlučivaće stručni žiri. Autori mogu konkurisati sa najviše tri rada koji svojom formom, dimenzijama i sadržajem odgovaraju za izlaganje u galeriji LKC.

Prijavu mogu podneti i elektronskim putem uz obavezu da radove, koji budu izabrani za izložbu, naknadno dostave organizatoru.

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