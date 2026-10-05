64. OKTOBARSKI LIKOVNI SALON: Konkurs Leskovačkog kulturng centra
Leskovački kulturni centar(LKC) raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnom 64. Oktobarskom likovnom salonu, uz poziv svim zainteresovanim umetnicima da se prijave.
Pravo učešća imaju likovni, primenjeni i multimedijalni umetnici iz cele Srbije i regiona, bez obzira na njihov profesionalni status. Konkurs, koji je otvoren 23. septembra, zatvara se 10. oktobra.
O izboru radova koji će biti predstavljeni na izložbi, kao i o dodeli nagrada za tri najbolja rada, odlučivaće stručni žiri. Autori mogu konkurisati sa najviše tri rada koji svojom formom, dimenzijama i sadržajem odgovaraju za izlaganje u galeriji LKC.
Prijavu mogu podneti i elektronskim putem uz obavezu da radove, koji budu izabrani za izložbu, naknadno dostave organizatoru.
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