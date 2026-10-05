ATRAKCIJA ZA POSETIOCE:Završava se tjubing staza na Goču poviše Kraljeva
Postavljanjem sistema rasvete i montažom pokretne, transportne trake, atraktivna tjubing staza na Goču, uskoro će biti spremna za korišćenje u punom kapacitetu.
Ova staza, dugačka 92 metra po čemu je druga u Srbiji, izgrađena je krajem 2025. a za ovogodšnji nastavak projekta Ministarstvo turizma opredelilo je 25 miliona dinara, dok je kraljevačka lokalna samuprava obezbedila dodatnih 18.
- Transportna traka služi za povratak takozvanih guma za spuštanje na početak staze, što smo do sada obavljali “ručno“, prikolicom automobila pa je i mnogo duže trajalo – poručuju zaposleni u ovdašnjem Dečjem odmaralištu „Goč“.
Prema rečima Igora Tešića, direktora TO Kraljevo, prednost novog sadržaja biće mogućnost korišćenja tjubing staze tokom svih 365 dana u godini, a staza je projektovana tako da minimalno utiče na prirodnu sredinu, pa će Goč ostati jedna od najmanje urbanizovanih planina u ovom delu Srbije.
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