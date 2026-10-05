KROMPIRUŠU RAZVUKLE DUŽE OD 30 METARA: U Novim Kozarcima održana „Pitijada“
Udruženje žena iz Novih Kozaraca kod Kikinde organizovalo je u ovom selu 16. „Pitijadu“. Vešte domaćice želele su da i ove godine nadmaše sebe, pa su razvukle pitu od krompira pet centimetara dužu nego prošle godine, tako da je u tepsiji bilo 30 metara i 75 centimetara.
Tradicionalno jelo zastupljeno u Bosni, odakle potiče većina Novokozarčana, ovde se neguje na poseban način, kako bi se mlađim ženama prenela veština ručnog razvlačenja testa i filovanja jednostavnim sastojcima, krompirom u koji može da se doda još samo crveni luk, a od začina so i biber. Osim ove džinovske pite ekipe žena iz Novih Kozaraca, Aleksandrova, Iđoša i Kikinde napravile su još krompiruša, koje su se prodavale na parče, a sakupljeni novac usmeren je u humanitarne svrhe.
- Ponosne smo što nastavljamo ovu našu tradiciju. Ulažemo veliku trud i zajednički rad da naša „Pitijada“ osim gastronomskog i takmičarskog duha, ima i veliku humanu misiju – rekla je Boja Oljača, predsednica Udruženja žena iz Novih Kozaraca.
Osim „Pitijade“ bila su organizovana i sportska takmičenja za decu i odrasle. Inače, „Pitijada“ je nastala po ideji pokojnog Milorada Majkića, profesora fizičkog vaspitanja, koji je živeo u Futuogu, a poreklom je iz ovog sela. On je bio strastveni biciklista rekreativac, koji je na dva točka prelazio duge relacije. Nažalost, na jednom takvom putovanju 2012. godine, kada je sa ekipom iz Novog Sada krenuo na Olimpijske igre u London, srca ga je izdalo na putu kroz Mađarsku. „Pitijada“ nastavila da se održava u njegovom rodnom mestu, njemu u čast.
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