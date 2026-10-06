Ministar Gašić prisustvovao svečanoj akademiji povodom Dana Grada Zaječara

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanoj akademiji povodom Dana Grada Zaječara u Domu kulture u zaječarskom naselju Kotlujevac.

Foto: MO Srbije

Tom prilikom, ministar Gašić, uručio je nagradu Grada Zaječara „Hajduk Veljko“ za 2026. godinu - Draganu Živanoviću, vatrogascu-spasiocu iz Zaječara, za nesebično angažovanje i učinjeni podvig prilikom spasavanja povređenih u saobraćajnoj nesreći.

Obraćajući se prisutnima, ministar Gašić istakao je da mu je čast što učestvuje u obeležavanju praznika grada koji je kroz istoriju uvek čuvao slobodu i čast otadžbine, braneći najviše vrednosti na kojima počiva Srbija.

Foto: MO Srbije

- Zaječar i Timočka krajina pamte ljude koji su svojim delima ostavili trajan trag u srpskoj istoriji. Od ustaničkih dana i Hajduk Veljka, preko ratnika koji su oslobađali Srbiju, do generacija koje su u najtežim vremenima branile svoju zemlju - ovde se oduvek znalo da sloboda nije poklon, već vrednost koja se čuva i za koju se, kada je to potrebno, podnosi i najveća žrtva. Njihovo nasleđe nije samo deo istorije, ono je i obaveza svake nove generacije - rekao je ministar odbrane.

Foto: MO Srbije

Naglasivši da je „vojska duboko utemeljena u biću tog grada“ i da građani Zaječara ponosno žive sa svojom vojskom i prate njen razvoj, ministar Gašić je rekao da je cilj da se te veze između Vojske i naroda dodatno učvrste, nakon perioda u kojem su pojedine jedinice i kasarne gašene i prepuštane propadanju.

Foto: MO Srbije

- Danas je, zahvaljujući mudroj i doslednoj državnoj politici, Vojska Srbije preporođena. Ona se, uz ogromnu ljubav i poverenje našeg naroda vratila na mesto koje joj pripada nikad snažnija i odlučnija da zaštiti ono što nam je najsvetije. U kasarni „Nikola Pašić” obnavljamo vojnu infrastrukturu i stvaramo bolje uslove za buduće obavezno služenje vojnog roka - istakao je ministar Gašić i dodao da će taj korak imati „efekte koji prevazilaze oblast odbrane“ i da će povećanje broja pripadnika u tom gradu uticati na jačanje lokalne privrede.

Foto: MO Srbije

On je podsetio da je prilikom posete Zaječaru u julu mesecu razgovarao sa građanima na temu zaposlenja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i tom prilikom primetio njihovo veliko interesovanje da „svoj rad, znanje i profesionalno opredeljenje stave u službu otadžbine“, ocenivši da su takvo poverenje i podrška pokazatelj da se ide u dobrom smeru.

- Naš cilj je oduvek jasan - snažna, moderna i dobro opremljena Vojska Srbije, vojska koja je bliska narodu i koja je važan deo života svakog našeg grada. Grad Zaječar će uvek biti svetao primer slavne vojničke tradicije u službi naroda i naše otadžbine. Moram da napomenem da državno rukovodstvo prepoznaje značaj ovog kraja za razvoj Srbije. Kroz razna ulaganja u proizvodnju, infrastrukturu, razvoj malih i srednjih preduzeća, stvaramo uslove da se ljudi ovde zapošljavaju, osnivaju porodice i ostanu da žive u svom Zaječaru – dodao je ministar odbrane.

Foto: MO Srbije

Ministar Gašić je, takođe, rekao da taj kraj poseduje brojna bogatstva koja Zaječar čine važnim centrom istočne Srbije, kao i da je zadatak svih da taj potencijal pretvore u nove investicije, nova radna mesta i sigurniju budućnost čitavog Timočkog kraja.

- To nije lak zadatak i zato je važno da se svi i dalje okupljamo oko zajedničkog cilja - napretka i da ne dozvolimo nikome da poljulja međusobno poverenje i uvažavanje koje smo prethodnih godina strpljivo gradili. Uveren sam da će Zaječar i u godinama koje dolaze biti grad ne samo slavne prošlosti, već mesto pravih odluka, stecište ljudi punih snage i želje da grade bolju budućnost za svoju decu - zaključio je ministar Gašić čestitavši građanima Dan Grada Zaječara.

Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović rekao je da Zaječar pre svega čine ljudi koji su se u njemu rodili, u tom gradu radili, gradili, osnovali porodice i ostavljali trag, kao i da je obaveza da ga učinimo boljim mestom za život i budućnost svih generacija.

- U proteklom periodu radili smo na tome da rešavamo probleme koji su važni za svakodnevni život građana, da se unapređuje infrastruktura, uređuju javne površine, podržavaju obrazovanje, sport, kultura, privreda. Uradili smo i par kapitalnih projekata. Pred nama su i nove prilike i novi koraci koji mogu da donesu dodatnu snagu zaječarskoj privredi i nova radna mesta za naše ljude – rekao je gradonačelnik Videnović.

Na današnjoj svečanosti zaslužnim pojedincima i kolektivima uručene su: nagrada „Svetozar Marković“, Oktobarske nagrade i Povelje Grada Zaječara.

Svečanoj akademiji prisustvovali su načelnik Zaječarskog okruga Vladan Paunović, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, lokalnih samouprava i institucija, kao i brojni građani.