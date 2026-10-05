MALI JOAKIM: Festival predstava za decu i mlade
Leskovac će do 14. oktobra biti domaćin 19. Festivala predstava za decu i mlade profesionalnih pozorišta Srbije „Mali Joakim“, koji se ove godine održava u okviru Dečje nedelje.
Tokom deset festivalskih dana biće prikazane predstave pozorišta iz Niša, Kruševca, Zaječara, Vranja, Prištine odnosno Kosovske Mitrovice, Kraljeva, Šapca kao i pozorišta grada domaćina.
Festival će otvoriti i zatvoriti predstava leskovačkog pozorišta „Kapetan Džon Piplfoks“, a na završnoj večeri će biti upriličena i dodela festivalskih nagrada.
Predstave su namenjene različitim uzrastima, od mališana predškolskog do dece školskog uzrasta, a „Mali Joakim“ i ove godine donosi priliku najmlađoj publici da kroz pozorište upozna različite priče i likove iz svetu umetnosti namenjenoj deci i to u gradu koji je ovogodišnja Nacionalna prestonica kulture Srbije.
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