Srbija

MALI JOAKIM: Festival predstava za decu i mlade

Игор Митић
Igor Mitić

05. 10. 2026. u 16:09

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Leskovac će do 14. oktobra biti domaćin 19. Festivala predstava za decu i mlade profesionalnih pozorišta Srbije „Mali Joakim“, koji se ove godine održava u okviru Dečje nedelje.

МАЛИ ЈОАКИМ: Фестивал представа за децу и младе

I. Mitić

Tokom deset festivalskih dana biće prikazane predstave pozorišta iz Niša, Kruševca, Zaječara, Vranja, Prištine odnosno Kosovske Mitrovice, Kraljeva, Šapca kao i pozorišta grada domaćina.

Festival će otvoriti i zatvoriti predstava leskovačkog pozorišta „Kapetan Džon Piplfoks“, a na završnoj večeri će biti upriličena i dodela festivalskih nagrada.

Predstave su namenjene različitim uzrastima, od mališana predškolskog do dece školskog uzrasta, a „Mali Joakim“ i ove godine donosi priliku najmlađoj publici da kroz pozorište upozna različite priče i likove iz svetu umetnosti namenjenoj deci i to u gradu koji je ovogodišnja Nacionalna prestonica kulture Srbije. 

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