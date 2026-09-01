„HOROS“ NA FESTIVALU HRIŠĆANSKE KULTURE: Devojački hor iz Ćuprije nastupa u Zaječaru
NA 11. Festivalu hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma, koji se u Zaječaru održava od 3. do 10. septembra, nastupiće i sve priznatiji Devojački hor Vokalnog studija „Horos“ u kom su najbrojnije učenice Odseka za solo pevanje OMŠ "Dušan Skovran".
Na ovom festivalu horskoj muzici posvećen je šesti dan, a kako je najavljeno, mlade Ćupričanke prelepih glasova nastupiće u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice.
Osim izvođača duhovne i horske muzike, na zaječarskoj manifastaciji učestvovaće i brojni književnici, filmski stvaraoci i drugi umetnici.
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