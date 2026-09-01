Srbija

„HOROS“ NA FESTIVALU HRIŠĆANSKE KULTURE: Devojački hor iz Ćuprije nastupa u Zaječaru

Зорана Рашић
Zorana Rašić

01. 09. 2026. u 11:43

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NA 11. Festivalu hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma, koji se u Zaječaru održava od 3. do 10. septembra, nastupiće i sve priznatiji Devojački hor Vokalnog studija „Horos“ u kom su najbrojnije učenice Odseka za solo pevanje OMŠ "Dušan Skovran".

„ХОРОС“ НА ФЕСТИВАЛУ ХРИШЋАНСКЕ КУЛТУРЕ: Девојачки хор из Ћуприје наступа у Зајечару

Foto: J. Branković

Na ovom festivalu horskoj muzici posvećen je šesti dan, a kako je najavljeno, mlade Ćupričanke prelepih glasova nastupiće u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice.

Osim izvođača duhovne i horske muzike, na zaječarskoj manifastaciji učestvovaće i brojni književnici, filmski stvaraoci i drugi umetnici.

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