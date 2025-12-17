SAŠA OBRADOVIĆ ZAGRMEO KAO NIKAD! Ceo svet bruji o onome šta je trener Crvene zvezde uradio u Izraelu (VIDEO)
Crvena zvezda je doživela treći uzastopni poraz u Evroligi.
U dramatičnoj završnici u Jerusalimu izabranike Saše Obradovića savladao je Hapoel.
Posebno nezadovoljan nakon utakmice bio je trener Crvene zvezde. On je na konferenciji za medije ispalio salvu psovki. Nije do kraja jasno na koga se ovo odnosilo.
- A nemoj, brate... P...a ti materina, j...e trojka - rekao je Saša Obradović dok je gledao ka vratima. Nema objašnjenja na koga je mislio i zbog čega je ovo i izgovorio.
Inače, Saša Obradović je kasnije na konferenciji imao i komentare na račun sudija, još jednom nakon večitog derbija u kojem je takođe zamerao sudijama određene odluke.
