"ŠTA PRIZIVA IDEOLOG BLOKADERA DEJAN ILIĆ?" Piper: Jel to najavljuje snajper kao "junački čin"?
NOVINAR Uroš Piper pita se šta priziva ideolog blokadera Dejan Ilić.
- Šta priziva ideolog blokadera Dejan Ilić?
U svom tekstu o rušenju Vučića pominje "junaka koji će dobiti šansu" i "junački čin".
"Dobre stvari će već doći", kaže jedan od blokadera.
Kakve Iliću, jel atentat ta "dobra stvar"?
Jel to najavljuješ snajper kao "junački čin" - upitao je Piper u svojoj objavi na mreži X.
