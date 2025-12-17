Politika

"ŠTA PRIZIVA IDEOLOG BLOKADERA DEJAN ILIĆ?" Piper: Jel to najavljuje snajper kao "junački čin"?

В. Н.

17. 12. 2025. u 09:06

NOVINAR Uroš Piper pita se šta priziva ideolog blokadera Dejan Ilić.

ШТА ПРИЗИВА ИДЕОЛОГ БЛОКАДЕРА ДЕЈАН ИЛИЋ? Пипер: Јел то најављује снајпер као јуначки чин?

Foto: Printscreen

- Šta priziva ideolog blokadera Dejan Ilić?

U svom tekstu o rušenju Vučića pominje "junaka koji će dobiti šansu" i "junački čin".

"Dobre stvari će već doći", kaže jedan od blokadera.

Kakve Iliću, jel atentat ta "dobra stvar"?

Jel to najavljuješ snajper kao "junački čin" - upitao je Piper u svojoj objavi na mreži X.

