"ŠTA PRIZIVA IDEOLOG BLOKADERA DEJAN ILIĆ?" Piper: Jel to najavljuje snajper kao "junački čin"?

NOVINAR Uroš Piper pita se šta priziva ideolog blokadera Dejan Ilić.

- Šta priziva ideolog blokadera Dejan Ilić?

U svom tekstu o rušenju Vučića pominje "junaka koji će dobiti šansu" i "junački čin".

"Dobre stvari će već doći", kaže jedan od blokadera.

Kakve Iliću, jel atentat ta "dobra stvar"?

Jel to najavljuješ snajper kao "junački čin" - upitao je Piper u svojoj objavi na mreži X.

— Uroš Piper (@UkiPiper74) December 17, 2025