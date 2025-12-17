DUHOVNI PUT NUDI UTEHU I NADAHNUĆE: Novi serijal "Monaškog kuvara" u produkciji "Novosti" u manastirima SPC širom Srbije
MONAŠKI kuvar, jedinstveni dokumentarni serijal u produkciji "Novosti", nastavlja svoje duhovno putovanje po srpskim svetinjama. Ovoga puta, posle izuzetno gledanih epizoda i ekskluzivnih priča iz manastira SPC širom Crne Gore i Dalmacije, donosimo priče iz duhovnih centara u Srbiji, u kojima verni narod pronalazi mir, utehu, smirenje i nadahnuće.
U nedelju, 21. decembra, od 9 časova na Newsmax Balkans televiziji, najšira javnost zaviriće zajedno sa našom ekipom u manastir Nimnik koji pripada Eparhiji braničevskoj. Jeromonah Porfirije, zamenik igumana Jeliseja, otkrio nam je, pored ostalog, i svoj monaški put.
- Sveti oci kažu, kada monaha ne bude bilo, onda ni sveta neće biti - ističe Porfirije, dok nas provodi kroz manastirsko imanje i štale, gde naše kamere beleže i trenutak rađanja novog života.
Monahinja Stefanida govori o svom poslušanju i prihvatanju sve većeg broja gostiju koji dolaze da se poklone moštima Svete Nikoline.
Autentične priče stižu i iz manastira Svetog Sisoja kod Paraćina.
- Čovek ima život večni samo u jedinstvu sa večno živim Bogom - veli otac Angelarije, otvarajući vrata radionice za šivenje crkvenih odeždi u ovoj svetinji.
U mirisu sveže pečenog hleba, koji se mesi dok slušamo naše domaćine, mladi sveštenik Marko govori o značaju molitve i poslušanju koje ima u manastirskoj kuhinji.
Gledaoci će imati priliku da vide i lepote manastira Ribnica kod Mionice, gde otac Arsenije otkriva doživljaj uzvišene i neprestane ljubavi prema Svevišnjem.
- Lepo se osećam svuda, zato što je Bog svuda - poručuje jeromonah Arsenije, kod koga veliki broj vernika dolazi na ispovest.
Poseban je razgovor sa monahinjom Anom iz manastira Čokešina u istoimenom selu, podno Cera, koju mnogi posetioci prepoznaju po kozlacu koji priprema i deli onima koji dolaze zbog zdravstvenih tegoba.
- Bolest je Božja poseta. Ako se čovek ohladi i zaboravi na Boga, onda on pusti bolest da ga probudi kroz telesne tegobe - ističe mati Ana.
Svedočanstvo i iz Tronoše
Tokom snimanja ovog dela serijala ekipa video-produkcije "Novosti" obišla je i manastir Tronošu, jednu od duhovnih riznica Srbije, čiji je ktitor kraljica Katalina Arpadović. Šta smo zbaležili u ovoj svetinji, za koju se smatra da je nastala još 1317. godine, gledaoci će moći, kao i dosad, da pogledaju u dva termina na Newsmax Balkans TV - premijerno nedeljom u 9.00 i u repriznom izdanju, subotom u isto vreme.
