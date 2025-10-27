Srbija

ZVANIČNA STATISTIKA: U Kraljevu prosečna avgustovska zarada - 88.923 dinara

Goran Ćirović

27. 10. 2025. u 11:00

Prosečna avgustovska zarada, bez poreza i doprinosa, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Kraljevu je iznosila 88.923 dinara.

ЗВАНИЧНА СТАТИСТИКА: У Краљеву просечна августовска зарада - 88.923 динара

G.Šljivić

Prema navedenim podacima, plate Kraljevčna u avgustu manje su od prosečnih zarada komšija u Kragujevcu (100.723), Čačku (91.050) i Kruševcu (93.359), kao i od plata u Užicu (98.475), Valjevu (93.756) i Šapcu (92.361).

