ZVANIČNA STATISTIKA: U Kraljevu prosečna avgustovska zarada - 88.923 dinara
Prosečna avgustovska zarada, bez poreza i doprinosa, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Kraljevu je iznosila 88.923 dinara.
Prema navedenim podacima, plate Kraljevčna u avgustu manje su od prosečnih zarada komšija u Kragujevcu (100.723), Čačku (91.050) i Kruševcu (93.359), kao i od plata u Užicu (98.475), Valjevu (93.756) i Šapcu (92.361).
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
