Srbija

POMOĆ BORCIMA: Popusti za struju sve do marta 2026. godine

Dušanka Novković

27. 10. 2025. u 12:37

GRADSKA uprava Požarevca obaveštava sve borce sa svoje teritorije da imaju pravo na umanjenje računa za električnu energiju za period do marta 2026. godine.

ПОМОЋ БОРЦИМА: Попусти за струју све до марта 2026. године

D.N.

Zahtev za ostvarivanje prava može se preuzeti u kancelariji broj 9 u Gradskoj upravi.

Uz zahtev, treba priložiti fotokopiju rešenja o sticanju statusa borca, račun za električnu energiju – uslov je da se brojilo vodi na borca, i očitanu ličnu kartu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BILA JE DIVNA, LJUPKA: Komšije otkrile kome je ostao PENTHAUS Nede Arnerić na Vračaru

"BILA JE DIVNA, LjUPKA": Komšije otkrile kome je ostao PENTHAUS Nede Arnerić na Vračaru