POMOĆ BORCIMA: Popusti za struju sve do marta 2026. godine
GRADSKA uprava Požarevca obaveštava sve borce sa svoje teritorije da imaju pravo na umanjenje računa za električnu energiju za period do marta 2026. godine.
Zahtev za ostvarivanje prava može se preuzeti u kancelariji broj 9 u Gradskoj upravi.
Uz zahtev, treba priložiti fotokopiju rešenja o sticanju statusa borca, račun za električnu energiju – uslov je da se brojilo vodi na borca, i očitanu ličnu kartu.
