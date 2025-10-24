Srbija

NOVI KRUŽNI TOK: Obnova saobraćajnica na teritoriji Vrnjačke Banje

Goran Ćirović

24. 10. 2025. u 11:34

Nastavljajući obnovu saobraćajne infrastrukture, Vrnjčani će ovih dana započeti izgradnju kružnog toka veoma prometnoj raskrsnici Ulica Kneza Miloša i 15. oktobra koji bi trebalo da omogući bezbedniju i bržu frekvenciju saobraćaja.

НОВИ КРУЖНИ ТОК: Обнова саобраћајница на територији Врњачке Бање

Opština Vrnjačka Banja

Vrednost ovog projekta je 25 miliona dinara, za vreme radova raskrsnica će biti potpuno zatvorena, pa će vozači koristiti druge putne pravce. Očekuje se da će novi kružni tok u saobraćaj biti pušten do kraja godine, najkasnije 31. decembra.

