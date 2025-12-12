SRBIJI STIŽE HLADAN VAZDUH IZ RUSIJE: Evo kad nas očekuju pravi zimski dani
U SRBIJI se sve do sredine decembra očekuje nastavak dominacije anticiklona, navodi u svojoj proceni meteorolog amater Marko Čubrilo.
Kako kaže, narednih dana nas očekuje maglovito, tmurno i hladno vreme u nizijama, a sunčano na planinama.
Promena vremena sredinom decembra
Noćni minimumi će biti sve niži i kretaće se od -4 do +2 stepena Celzijusa, dok će se u maglovitim predelima maksimumi kretati od -1 do +5, a u predelima bez magle od +7 do +17 stepeni Celzijusa.
- Promena sinoptike uz manje slabljenje anticiklona je moguća oko 17. decembra i tada bi uz ređu pojavu kiše uglavnom na jugu regiona usledilo pojačanje jugoistočnog vetra uz razbijanje magle pa bi i u predelima gde je tmurno, otoplilo - navodi Čubrilo.
Stiže nam hladan vazduh iz Rusije
- Oko 22. decembra se nazire promena sinoptika koja bi nas krajem godine mogla uvesti i pravu zimu. Deterministički proračun ECMWF-a vidi podizanje anticiklona u oblast između Skandinavije i Velike Britanije i ka nama bi moglo doći do spuštanja hladnog vazduha iz Rusije - navodi ovaj meteorolog amater.
Kako dodaje u svojoj prognozi, ovo bi mogla biti promena koja bi obeležila veći deo zime, a pomenuti proračun za januar 2026. simulira temperature oko ili ispod proseka.
Narednih dana u nizijama tmurno, maglovito i hladno uz temperaturnu inverziju.
Svi izneti podaci i procene su rezultat obrade i tumačenja numeričkih modela, a za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode, zaključuje Marko Čubrilo.
(Blic)
BONUS VIDEO:
Nevreme praćeno kišom i jakim udarima vetra u Smederevu
