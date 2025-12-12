LIHAČOV I VULIN U MOSKVI: Razgovor o mogućem razvoju projekta nuklearne elektrane u Srbiji i uključivanju mladih stručnjaka

U MOSKVI je juče održan sastanak generalnog direktora „Rosatoma“ Alekseja Lihačova i Aleksandra Vulina, na kome su razmatrani mogući koraci za razvoj potencijalnog projekta izgradnje nuklearne elektrane u Srbiji.

Lihačov i Vulin su istakli da bi realizacija ovako velikog projekta mogla da predstavlja snažan podstrek za obezbeđivanje energetske sigurnosti Srbije. Sagovornici su naglasili da se pregovori vode na različitim nivoima kako bi se utvrdio potencijal za dalju saradnju. Kako je rečeno, učestalost ovakvih susreta svedoči o zajedničkoj posvećenosti razvoju savremenih i pouzdanih energetskih rešenja.

Posebna tema razgovora bila je uključivanje mlađe generacije u oblast nuklearnih tehnologija. Sagovornici su se složili da je potrebno sistemski jačanje kadrovnog potencijala Srbije kroz stvaranje obrazovnih programa i dodelu stipendija.

Sastanak u Moskvi ocenjen je kao korak napred u jačanju partnerstva između Srbije i „Rosatoma“.