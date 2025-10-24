AKTIVNOSTI VOJSKE NA „PASULJANSKIM LIVADAMA“ : Gađanja iz naoružanja 26. i 27. oktobra
VOJNA pošta Nikinci saopštila je da će u nedelju i ponedeljak, 26. i 27. oktobra od 10 do 13 sati i od 15 do 17 biti obavljana gađanja iz naoružanja Vojske Srbije iz reona Mozgovo u opštini Aleksinac u reon Vojnog kompleksa „Pasuljanske livade“.
Za saobraćaj će zbog toga biti zatvoreni putevi Sisevac - Velika Brezovica, Resavica – Valkaluci, Senjski Rudnik – Troglan bara, Grabovo - Jošanica, Izvor – Grza i Paraćin – Zaječar, kao i šumski putevi Mozgovo – Rujevica, Mozgovo – Vrbovica, Grza – Sisevac, Smilovac – Krivi Vir i Skorica – Krivi Vir.
Put Paraćin – Zaječar obezbeđivaće patrole saobraćajne policije kod Izvora i kod Lukova.
