AKTIVNOSTI VOJSKE NA „PASULJANSKIM LIVADAMA“ : Gađanja iz naoružanja 26. i 27. oktobra

Зорана Рашић
Zorana Rašić

24. 10. 2025. u 10:06

VOJNA pošta Nikinci saopštila je da će u nedelju i ponedeljak, 26. i 27. oktobra od 10 do 13 sati i od 15 do 17 biti obavljana gađanja iz naoružanja Vojske Srbije iz reona Mozgovo u opštini Aleksinac u reon Vojnog kompleksa „Pasuljanske livade“.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Za saobraćaj će zbog toga biti zatvoreni putevi Sisevac - Velika Brezovica, Resavica – Valkaluci, Senjski Rudnik – Troglan bara, Grabovo - Jošanica, Izvor – Grza i Paraćin – Zaječar, kao i šumski putevi Mozgovo – Rujevica, Mozgovo – Vrbovica, Grza – Sisevac, Smilovac – Krivi Vir i Skorica – Krivi Vir.

 Put Paraćin – Zaječar obezbeđivaće patrole saobraćajne policije kod Izvora i kod Lukova.

Srbija

