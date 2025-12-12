DOMAĆIN JE OPASAN NA SVOM TERENU: "Bavarci" igraju ispod očekivanja

DUBAI i Bajern Minhen će odigrati meč 15. kola Evrolige.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Ekipa iz Emirata ove sezone ima mnogo problema sa povredama i sigurno bi imala još neku pobedu više da je bila kompletna.

Ipak, treba naglasiti da na svo terenu igraju jako dobro, ostvarili su pet pobeda uz samo jedan poraz.

U prošlom kolu su izgubili od Virutsa u Bolonji, nakon dramatične završnice rezultat je glasio 79:78.

Sa druge strane, "bavarci" su prošle sezone imali dobar start, ali to nije slučaj i ove, do sada su upisali samo pet trijumfa.

Obe ekipe vole da igraju brzu košarku i verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,87)

