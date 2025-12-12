DOMAĆIN JE OPASAN NA SVOM TERENU: "Bavarci" igraju ispod očekivanja
DUBAI i Bajern Minhen će odigrati meč 15. kola Evrolige.
Ekipa iz Emirata ove sezone ima mnogo problema sa povredama i sigurno bi imala još neku pobedu više da je bila kompletna.
Ipak, treba naglasiti da na svo terenu igraju jako dobro, ostvarili su pet pobeda uz samo jedan poraz.
U prošlom kolu su izgubili od Virutsa u Bolonji, nakon dramatične završnice rezultat je glasio 79:78.
Sa druge strane, "bavarci" su prošle sezone imali dobar start, ali to nije slučaj i ove, do sada su upisali samo pet trijumfa.
Obe ekipe vole da igraju brzu košarku i verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,87)
