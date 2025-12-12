BARSA UPISALA VELIKU POBEDU U BEOGRADU: Pirejci imali dovoljno vremena da odmore!

KOŠARKAŠI Barselone će u 15. kolu Evrolige ugostiti Olimpijakos.

FOTO: Profimedia

Katalonci su prošle nedelje odigrali donar meč u Beogradu, iskoristili su slabo izdanje Crvene zvezde i na kraju zaslužen oslavili rezultatom 79:89.

Vil Klajburn je u prvom poluvremenu pogađao iz svuh mogućih pozicija i upravo je on hranii ekipu saopouzdanjem.

U drugom ga nije toliko bilo na terenu, pa je odgovnorst preuzeo Dario Brizuela koji je šutevima u završnici pogurao svoj tim do pobede.

Pirejci nisu odigrali meč sa Fenerbahčeom zbog problema sa uslovima u hali, te su imali dovoljno vremena da se pripreme za današnji duel.

Verujemo da će crveno-bei slaviti u Blaugrani.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,00)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA