BARSA UPISALA VELIKU POBEDU U BEOGRADU: Pirejci imali dovoljno vremena da odmore!
KOŠARKAŠI Barselone će u 15. kolu Evrolige ugostiti Olimpijakos.
Katalonci su prošle nedelje odigrali donar meč u Beogradu, iskoristili su slabo izdanje Crvene zvezde i na kraju zaslužen oslavili rezultatom 79:89.
Vil Klajburn je u prvom poluvremenu pogađao iz svuh mogućih pozicija i upravo je on hranii ekipu saopouzdanjem.
U drugom ga nije toliko bilo na terenu, pa je odgovnorst preuzeo Dario Brizuela koji je šutevima u završnici pogurao svoj tim do pobede.
Pirejci nisu odigrali meč sa Fenerbahčeom zbog problema sa uslovima u hali, te su imali dovoljno vremena da se pripreme za današnji duel.
Verujemo da će crveno-bei slaviti u Blaugrani.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,00)
