PRIREĐEN PRIJEM ZA DIREKTORE NOVOSADSKIH ŠKOLA: Gradonačelnik Žarko Mićin poželeo uspešan početak nove školske godine

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin priredio je danas u Gradskoj kući prijem za direktore novosadskih osnovnih i srednjih škola i tom prilikom im poželeo uspešan početak nove školske godine.

Grad Novi Sad

- Uskoro, već od 1. septembra, videćemo naše đake u školskim klupama. Nadam se da će ovogodišnji nastavni plan u potpunosti biti realizovan i da će učenici orno, nakon raspusta, prionuti u sticanje nekih novih znanja i veština – istakao je Mićin.

On je, kako je navedeno u saopštenju, direktorima zahvalio na svemu što čine u ovim izazovnim vremenima u našem društvu i poručio da „prosvetiteljski duh snažno nastavi da provejava našim školama“.

Sa gostima u Svečanoj sali Gradske kuće gradonačelnik Mićin, članica Gradskog veća za obrazovanje Milica Vučićević i v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje Sandram Babić razgovarali su o aktuelnim radnim procesima uoči početka nove školske godine, kao i o planovima za ulaganje u sektor obrazovanja, dodaje se u saopštenju.







