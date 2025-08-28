Srbija

PRIREĐEN PRIJEM ZA DIREKTORE NOVOSADSKIH ŠKOLA: Gradonačelnik Žarko Mićin poželeo uspešan početak nove školske godine

Zdravko Grumić

28. 08. 2025. u 14:59

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin priredio je danas u Gradskoj kući prijem za direktore novosadskih osnovnih i srednjih škola i tom prilikom im poželeo uspešan početak nove školske godine.

ПРИРЕЂЕН ПРИЈЕМ ЗА ДИРЕКТОРЕ НОВОСАДСКИХ ШКОЛА: Градоначелник Жарко Мићин пожелео успешан почетак нове школске године

Grad Novi Sad

- Uskoro, već od 1. septembra, videćemo naše đake u školskim klupama. Nadam se da će ovogodišnji nastavni plan u potpunosti biti realizovan i da će učenici orno, nakon raspusta, prionuti u sticanje nekih novih znanja i veština – istakao je Mićin.

On je, kako je navedeno u saopštenju, direktorima zahvalio na svemu što čine u ovim izazovnim vremenima u našem društvu i poručio da „prosvetiteljski duh snažno nastavi da provejava našim školama“.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sa gostima u Svečanoj sali Gradske kuće gradonačelnik Mićin, članica Gradskog veća za obrazovanje Milica Vučićević i v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje Sandram Babić razgovarali su o aktuelnim radnim procesima uoči početka nove školske godine, kao i o planovima za ulaganje u sektor obrazovanja, dodaje se u saopštenju.


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

 


 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?