HITNI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI: u naselju „Sveta Petka“

Zorica Gligorijević

13. 08. 2025. u 13:48

JKP “Standard” obaveštava građane da je danas, 13. avgusta, došlo do prekida u vodosnabdevanju zbog hitnih i neodložnih radova na vodovodnoj mreži.

ХИТНИ РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ: у насељу „Света Петка“

Foto:Z.Gligorijević

Bez vode trenutno su korisnici u naselju “Sveta Petka”. Vodosnabdevanje će biti normalizovano po završetku radova. Nakon završene intervencije i uspostavljanja vodosnabdevanja može doći do kratkotrajnog zamućenja vode prolaznog karaktera, te iz jagodinskog komunalnog preduzeća zahvaljuju korisnicima na razumevanju.

