POKLONI ZA VUKA, VETONA I MIONU: Kraljevčani darovali prve tri bebe rođene u 2026. godini

U skladu sa lepom, dugogodišnjom tradicijom, tri prvorođene bebe u novoj godini sa teritorije Kraljeva, dobile su danas poklone od ovdašnje lokalne samouprave.

G.Šljivić

Novogodišnje pakete sa svim potrepštinama za Vuka, Vetona i Mionu, rođenih prvih dana 2026., kao i bukete cveća za njihove mame, u porodilište OB „Studenica“ doneli su gradonačelnik dr Predrag Terzić i predstavnici ovdašnjeg Crvenog krsta, a darove su preuzele medicinske sestre zbog zabrane poseta pacijentima u ovoj ustanovi usled nepovoljene epidemiološke situacije.

G.Šljivić Medicinske sestre kraljevačkog porodilišta

Ako je suditi po prvim danima nove godine u kraljevačkom porodilištu, realna su očekivanja da će brojka od 1.100 beba iz prošle godine, u 2026. biti nadmašena.