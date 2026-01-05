NENAD UMESTO NBA ZVEZDE! Kakav potez Svetislava Pešića u Bajernu iz Minhena...

Najnovije vesti iz Evrolige - tiču se koliko Nemačke, toliko i balkanskih prostora.

FOTO: FIBA.Basketball

Naime, makedonski košarkaš Nenad Dimitrijević novi je član Bajerna, saopštio je danas klub iz Minhena.



"Bekovska linija Bajerna je ponovo kompletna: Posle odlaska (NBA asa) Spensera Dinvidija došao je Nenad "Neno" Dimitrijević koji je sa klubom potpisao ugovor do kraja sezone, sa opcijom na još jednu godinu", objavio je Bajern.

Nenad Dimitrijevic (27y, 190cm, PG) in his 1-year Euroleague career:



27 GMs | 16.9 MPG

7.6 PPG | 1.6 RPG | 2.9 APG

37/24/87%https://t.co/GJQxBad1z6



Player officially signed with Bayern until the season's end, with an option for an additional year. https://t.co/paB2LmYVS4 pic.twitter.com/1Gd7Dallwh — Givemestats.com (@iamgivemestats) January 5, 2026

Dimitrijević (27) je prošlog leta prešao iz milanske Olimpije u Zenit, a sad se iz Sankt Peterburga preselio u Bajern. Ranije je igrao za UNIKS, Valensiju i Huventud.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu