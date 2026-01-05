Košarka

NENAD UMESTO NBA ZVEZDE! Kakav potez Svetislava Pešića u Bajernu iz Minhena...

Новости онлине

05. 01. 2026.

Najnovije vesti iz Evrolige - tiču se koliko Nemačke, toliko i balkanskih prostora.

Naime, makedonski košarkaš Nenad Dimitrijević novi je član Bajerna, saopštio je danas klub iz Minhena. 


"Bekovska linija Bajerna je ponovo kompletna: Posle odlaska (NBA asa) Spensera Dinvidija došao je Nenad "Neno" Dimitrijević koji je sa klubom potpisao ugovor do kraja sezone, sa opcijom na još jednu godinu", objavio je Bajern. 

Dimitrijević (27) je prošlog leta prešao iz milanske Olimpije u Zenit, a sad se iz Sankt Peterburga preselio u Bajern. Ranije je igrao za UNIKS, Valensiju i Huventud.

