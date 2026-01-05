Srbija

U NOVOM SADU POJAČANA KONTROLA UKLANJANJA SNEGA I LEDA: Za neodgovorne propisane novčane kazne od 25.000 do 150.000 dinara

Zdravko Grumić

05. 01. 2026. u 12:45

NOVOSADSKA Gradska uprava za inspekcijske poslove u narednom periodu pojačano će kontrolisati uklanjanje snega i leda, u skladu sa odgovarajućom gradskom odlukom i programom rada zimske službe.

У НОВОМ САДУ ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА УКЛАЊАЊА СНЕГА И ЛЕДА: За неодговорне прописане новчане казне од 25.000 до 150.000 динара

Z. Grumić

Tom odlukom je precizirano da su preduzeća, ustanove, druga pravna lica i preduzetnici dužni da uklanjaju sneg i led sa trotoara, prilaznih puteva i staza koje koriste ispred poslovnih objekata i da ih, u slučaju poledice, posipaju odgovarajućim materijalom od kolovoza do objekta u kome se poslovni prostor nalazi, kao i da uklanjaju sneg i led sa krova objekta ako predstavljaju opasnost za prolaznike i sam objekat.

Te obaveze se odnose i na upravnike zgrada odnosno na vlasnike i zakupce stanova, porodičnih zgrada i kuća. Ukoliko u prizemlju stambene zgrade postoji poslovni prostor, pomenute obaveze odnose se i na vlasnika, zakupca, ili drugog korisnika tog prostora.

Odlukom su takođe propisane kaznene odredbe kojima je predviđeno da će pravno lice biti kažnjeno za prekršaj kaznom u iznosu od 150.000 dinara, odgovorno lice u pravnom licu platiće 25.000 dinara, preduzetnik će biti kažnjen iznosom od 75.000 dinara a fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.


 

