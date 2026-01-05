OPREZ KROZ KLISURU IBRA: U kraljevačkom kraju sneg nije izazvao nevolje
Svi putevi na teritoriji Kraljeva su prohodni i sneg koji je različitim intenzitetom padao gotovo 12 sati, bar zasad, nije izazvao nevolje.
Usled vremenskih prilika pogodnih za eroziju zemljišta, duž magistrale kroz Ibarsku klisuru, česte su pojave, srečom, manjih odrona kamnja i zemlje, naročoto kod Bogutovca, Pivnice, Magliča, Bresnika, Dobrih strana, Polumira i varošice Ušće. Zbog toga, kao i najavljenih novih padavina i ledene kiše narednih dana, vozačima se poseban oprez preporučuje upravo na pomenutoj deonici od Kraljeva do Raške, uz apel sabraćajne policije da poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu.
