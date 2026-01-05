Srbija

OPREZ KROZ KLISURU IBRA: U kraljevačkom kraju sneg nije izazvao nevolje

Goran Ćirović

05. 01. 2026. u 12:48

Svi putevi na teritoriji Kraljeva su prohodni i sneg koji je različitim intenzitetom padao gotovo 12 sati, bar zasad, nije izazvao nevolje.

ОПРЕЗ КРОЗ КЛИСУРУ ИБРА: У краљевачком крају снег није изазвао невоље

G.Šljivić

Usled vremenskih prilika pogodnih za eroziju zemljišta, duž magistrale kroz Ibarsku klisuru, česte su pojave, srečom, manjih odrona kamnja i zemlje, naročoto kod Bogutovca, Pivnice, Magliča, Bresnika, Dobrih strana, Polumira i varošice Ušće. Zbog toga, kao i najavljenih novih padavina i ledene kiše narednih dana, vozačima se poseban oprez preporučuje upravo na pomenutoj deonici od Kraljeva do Raške, uz apel sabraćajne policije da poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)

HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)