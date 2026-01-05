Srbija

CRKVA U KOSTOLCU: Raspored bogosluženja za Božić

Dušanka Novković

05. 01. 2026. u 12:47

KOSTOLAC – U Crkvi Svetog Maksima Ispovednika u Kostolcu 6. januara, na Badnje veče, od 17 sati održaće se večernja služba sa osvećenjem i nalaganjem badnjaka.

ЦРКВА У КОСТОЛЦУ: Распоред богослужења за Божић

D. Novković

Narednog dana, u 8 sati ujutru, počinje sveta liturgija Sabor Presvete Bogorodice, a u četvrtak, 8. januara od 9 sati, sveta liturgija Sveti Prvomučenik i arhiđakon Stefan. U petak, 9. januara, održaće se sveta liturgija, sa početkom u 9 sati.

