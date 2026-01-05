Srbija

RADNO VREME KAO NEDELJOM: Novosadske pijace za Božić rade od 6 do 14 časova

Slobodan Bajić

05. 01. 2026. u 12:50

ZA Božić, u sredu, 7. januara svih osam pijaca u Novom Sadu, u okviru Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“, radiće od 6 do 14 časova.

Tržica

To je, kako ističu u „Tržnici“, radno vreme kao nedeljom i ujedno naglašavaju da novosadske pijace ne rade samo jedan dan u godini i to 1. januara.

