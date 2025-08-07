“KORACI TRADICIJE“: U Troponju i Mačevcu

U ZNAK sećanja na policajca Nebojšu Savića iz sela Manjak kod Vladičinog Hana, koji je pre 27 godina poginuo na Kosovu i Metohiji u sukobu sa teroristima OVK, jedna ulica u zavičaju nosiće njegovo ime. Tokom prigodne svečanosti, tablu sa novim nazivom ulice otkrio je Nebojšin sin Milovan, koji se oca i ne seća, jer je tada bio još beba.