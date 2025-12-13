Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

13. 12. 2025. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Predrag Mitić/Katarina Mihajlović

Subota

12.00 Leirija – Felgeiraš 1 (2,15)

16.00 Torino – Kremoneze 1 (2,02)

16.00 Liverpul – Brajton 1 (1,70)

17.00 Ren – Brest 1 (1,87)

Ukupna kvota: 13,81

