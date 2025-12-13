ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
12.00 Leirija – Felgeiraš 1 (2,15)
16.00 Torino – Kremoneze 1 (2,02)
16.00 Liverpul – Brajton 1 (1,70)
17.00 Ren – Brest 1 (1,87)
Ukupna kvota: 13,81
