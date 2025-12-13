TIP ostali sportovi

RUKOMETNI TIKET: Tipovi iz Bundeslige

Marko Milosavljević

13. 12. 2025. u 09:45

OVOG vikenda se igra 17. kolo nemačkog rukometnog šampionata, a mi smo za vas spremili dva predloga.

Foto: Profimedia

Bundesliga

19.00 Erlangen - Lajpcig 2 (2,75)

20.00 Ajzenah - Gepingen 1 (1,82)

Kvota: 5,01

