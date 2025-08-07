„SMEDEREVSKA JESEN“ OD 11. DO 14. SEPTEMBRA : Trodnevna svetkovina u čast grožđa i vina
Privredno-turistička manifestacija „ Smederevska jesen“, 138. po redu, ove godine biće održana od 11. do 14. septembra.
Kao i svake godine, goste ,,Smederevske jeseni“, koja se organizuje u čast grožđa i vina, očekuje bogat program koji će se održati na više lokacija u gradu. Manifestaciju prati neizostavni defile, privredna, poljoprivredna izložba ,,Seoska dvorišta“, prodajna izložba voća, vina, cveća, meda, suvenira i rukotvorina udruženja žena.
Biće organizovani i brojni koncerti, prigodni programi smederevskih ustanova kulture, kao i sportska takmičenja.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
„ Smederevska jesen“ je, inače, jedna od najstarijih ovog tipa u Srbiji. Prva izložba grožđa, vina i voća održana je 1899. godine u prostoru tadašnje Gimnazije.
Organizator i pokrovitelj je Grad Smederevo.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)