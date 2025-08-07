„SMEDEREVSKA JESEN“ OD 11. DO 14. SEPTEMBRA : Trodnevna svetkovina u čast grožđa i vina

Privredno-turistička manifestacija „ Smederevska jesen“, 138. po redu, ove godine biće održana od 11. do 14. septembra.

Foto: Nenad Živanović

Kao i svake godine, goste ,,Smederevske jeseni“, koja se organizuje u čast grožđa i vina, očekuje bogat program koji će se održati na više lokacija u gradu. Manifestaciju prati neizostavni defile, privredna, poljoprivredna izložba ,,Seoska dvorišta“, prodajna izložba voća, vina, cveća, meda, suvenira i rukotvorina udruženja žena.

Biće organizovani i brojni koncerti, prigodni programi smederevskih ustanova kulture, kao i sportska takmičenja.

„ Smederevska jesen“ je, inače, jedna od najstarijih ovog tipa u Srbiji. Prva izložba grožđa, vina i voća održana je 1899. godine u prostoru tadašnje Gimnazije.

Organizator i pokrovitelj je Grad Smederevo.